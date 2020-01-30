​Минфин предложил помочь Utair за счет «Аэрофлота»

Министерство финансов предложило выплатить компенсацию роста топлива еще за 2018 год для отечественных авиакомпаний из средств, которые «Аэрофлот» получает от иностранных перевозчиков, летающих над Россией. Причем не просто так, а с увеличением суммы для авиакомпаний с низким доходом, что явно было бы выгодно Utair, находящейся в перманентном долговом кризисе. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замминистра финансов Андрея Иванова.

Идея ведомства такова: ранее правительство собиралось выдать авиакомпаниям 25 млрд рублей из-за того, что в 2018 году произошел резкий (на почти треть) скачок на авиакеросин. Но теперь Минфин предложил сократить эти выплаты до 2 млрд рублей, и взять их не из бюджета, а из роялти, которое «Аэрофлот» получает от иностранцев за пролет по транссибирскому направлению – как раз около 2 млрд рублей. При этом за направления, которые летают с низким или отрицательным доходом, должен быть повышенный коэффициент выплат, считает Иванов: «Стоимость топлива обратно пропорциональна его объемам, закупаемым авиакомпаниями».

Однако Utair рано радоваться – пока ситуация находится в подвешенном состоянии, и неизвестно, как к решению вопроса компенсаций подойдет новый премьер-министр Михаил Мишустин. Сами авиакомпании считают, что больше компенсаций надо платить не самым низкодоходным, а самым эффективным – из расчета перевезенных пассажиров.