​Таможня тюменской «матрешки» в минувшем году уничтожила в восемь раз больше «санкционки», чем в 2018-м. Больше 100 тонн

Тюменская таможня, которая с октября минувшего года включила в себя Югру, Ямал и Курган, за 2019 год уничтожила 128 тонн санкционной продукции – ровно в восемь раз больше, чем в 2018 году. Тогда под тракторы попали всего 16 тонн «санкционки». Эту статистику озвучили в ведомстве во время итогового совещания.

Это не все прорывные достижения таможенных органов. В 2019 году они нашли в четыре раза больше контрафактных товаров – почти 290 тысяч единиц (с ущербом правообладателей на 480 млн рублей) против 80 тысяч годом ранее. Так, в Кургане сожгли 7,5 тысяч предметов одежды и этим «предотвратили экономический ущерб (!!! – прим. ред.) на сумму более 60 млн рублей».

Также за год завели в два раза больше уголовных дел (10) за контрабанду, а административных дел стало больше на треть (1000). А еще вместе с ФСБ таможенники поймали злоумышленников, которые пытались вывезти в Таиланд цисты артемии (это такие крайне полезные и наполненные уникальными аминокислотами рачки) на сумму 8 млн рублей.