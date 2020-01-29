​Владимир Путин приедет в Югру по приглашению нефтяного «генерала», чтобы поговорить о моногородах. Сургут в пролёте

Владимир Путин приедет в Югру по приглашению главы «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Такая информация содержится в расшифровке разговора президента и нефтяника на сайте Кремля. Алекперов в ходе беседы доложил главе государства о многочисленных социальных проектах его компании, включая открытие филиала Малого театра в Когалыме, там же вскоре появится отделение Русского музея. «Я бы хотел Вас пригласить посетить Когалым, провести там совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири. Там есть чем гордиться», – сказал Алекперов. «Принято», – резюмировал Путин.

Таким образом стоит признать, что «вотчина ЛУКОЙЛа», как многие называют Когалым, становится в Югре любимым городом федеральных политиков. В минувшем году именно туда приезжали ныне бывшие члены правительства России Ольга Голодец (курировала культуру и спорт в ранге вице-премьера) и Владимир Мединский (экс-министр культуры), именно там при содействии нефтяников открываются крупнейшие культурные и образовательные проекты. Стоит упомянуть и о знаменитом единственном океанариуме в Югре, который так же находится в Когалыме.

К сожалению, подобная федеральная слава пока обходит Сургут. Владимир Путин в 2016 и 2017 годах наградил гендиректора Сургутнефтегаза Владимира Богданова сначала званием Героя Труда, а затем – как лауреата госпремии за достижения в области науки и технологий. Последний крупный инфраструктурный объект, открытый по инициативе и финансировании главной сургутской компании, – это ДИ «Нефтяник», с тех пор прошло 3,5 года.