Жителям Югры предлагают поучаствовать в выборе лучшего спортсмена 2019 года

В Югре стартовал опрос, по итогам которого будет определен лучший спортсмен региона в 2019 году.
«Ровно 3 дня есть у болельщиков, любителей югорского спорта, чтобы отдать предпочтение лучшему, на их взгляд, спортсмену 2019 года. Ежегодное голосование стартовало сегодня, 28 января на портале ugradepsport.ru», – сообщают представители департамента физической культуры и спорта Югры.
На выбор представлено 11
кандидатур - победителей ежемесячных интернет-опросов. Это спортсмены,
показавшие в 2019 году высокие результаты на всероссийской и международной
арене:
• Мастер спорта России международного класса, победитель международных соревнований по плаванию «Open Des Alpes» на дистанциях 50 и 100 м. на спине Никита Ульянов (Нижневартовск);
• Член основного состава сборной команды России по сноуборду спорта глухих Анастасия Рябинина (Сургут), которая в 2019 году добавила к своим многочисленным наградам первое место в дисциплине «сноуборд слалом-гигант» чемпионата России;
• Победитель и неоднократный призер Чемпионатов и Кубков России (золото и серебро только в 2019 году), победитель и призер международных соревнований по волейболу спорта глухих Павел Сергеев (Сургут);
• Член сборной России по пауэрлифтингу, лидер Кубка мира по пауэрлифтингу, г. Эгер (Венгрия) Александр Белов (Нижневартовск);
• Чемпион Европы и России, призер Чемпионата мира по параармрестлингу Аслан Темирсултанов (Сургут), завоевавший в прошлом году 4 награды: два золота, серебро и бронзу на всероссийских и международных состязаниях;
• Тхэквондист, заслуженный мастер спорта России, победитель финала турнира Гран При по тхэквондо, обладатель именной лицензии на Олимпийские Игры в Токио 2020 Максим Храмцов (Нижневартовск);
• Дважды спортсмен месяца прошлого года (июль и сентябрь), бронзовый призер ХХХ Летней Универсиады г. Неаполь (Италия), ватерполистка Анастасия Леонова (Ханты-Мансийск);
• Мастер спорта России международного класса, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам Евгения Шаповалова (Ханты-Мансийск);
• Серебряный призер первенства Европы по тхэквондо Софья Черепанова (Нижневартовск);
• Многократный победитель российских и международных соревнований, следж-хоккеист Константин Шихов (Ханты-Мансийск), который в составе СХК «Югра» в 2019 году занял три первых и одно третье место на чемпионатах России и мира;
11-м кандидатом на звание лучшего спортсмена года и победителем декабрьского интернет-голосования стала лыжница Анна Федулова. Выступая за сборную России на XIX Сурдлимпийских играх в Италии, которые прошли с 9 по 22 декабря 2019 года, спортсменка завоевала 3 золотых медали (гонки на 6,6; 3,3 и 5 км) и 1 серебряную (в спринте).
Итоги опроса будут подведены 31 января.