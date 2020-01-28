Жителям Югры предлагают поучаствовать в выборе лучшего спортсмена 2019 года

В Югре стартовал опрос, по итогам которого будет определен лучший спортсмен региона в 2019 году.

«Ровно 3 дня есть у болельщиков, любителей югорского спорта, чтобы отдать предпочтение лучшему, на их взгляд, спортсмену 2019 года. Ежегодное голосование стартовало сегодня, 28 января на портале ugradepsport.ru», – сообщают представители департамента физической культуры и спорта Югры.

На выбор представлено 11 кандидатур - победителей ежемесячных интернет-опросов. Это спортсмены, показавшие в 2019 году высокие результаты на всероссийской и международной арене:



• Мастер спорта России международного класса, победитель международных соревнований по плаванию «Open Des Alpes» на дистанциях 50 и 100 м. на спине Никита Ульянов (Нижневартовск);



• Член основного состава сборной команды России по сноуборду спорта глухих Анастасия Рябинина (Сургут), которая в 2019 году добавила к своим многочисленным наградам первое место в дисциплине «сноуборд слалом-гигант» чемпионата России;



• Победитель и неоднократный призер Чемпионатов и Кубков России (золото и серебро только в 2019 году), победитель и призер международных соревнований по волейболу спорта глухих Павел Сергеев (Сургут);



• Член сборной России по пауэрлифтингу, лидер Кубка мира по пауэрлифтингу, г. Эгер (Венгрия) Александр Белов (Нижневартовск);



• Чемпион Европы и России, призер Чемпионата мира по параармрестлингу Аслан Темирсултанов (Сургут), завоевавший в прошлом году 4 награды: два золота, серебро и бронзу на всероссийских и международных состязаниях;



• Тхэквондист, заслуженный мастер спорта России, победитель финала турнира Гран При по тхэквондо, обладатель именной лицензии на Олимпийские Игры в Токио 2020 Максим Храмцов (Нижневартовск);



• Дважды спортсмен месяца прошлого года (июль и сентябрь), бронзовый призер ХХХ Летней Универсиады г. Неаполь (Италия), ватерполистка Анастасия Леонова (Ханты-Мансийск);



• Мастер спорта России международного класса, многократный победитель и призер всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам Евгения Шаповалова (Ханты-Мансийск);



• Серебряный призер первенства Европы по тхэквондо Софья Черепанова (Нижневартовск);



• Многократный победитель российских и международных соревнований, следж-хоккеист Константин Шихов (Ханты-Мансийск), который в составе СХК «Югра» в 2019 году занял три первых и одно третье место на чемпионатах России и мира;



11-м кандидатом на звание лучшего спортсмена года и победителем декабрьского интернет-голосования стала лыжница Анна Федулова. Выступая за сборную России на XIX Сурдлимпийских играх в Италии, которые прошли с 9 по 22 декабря 2019 года, спортсменка завоевала 3 золотых медали (гонки на 6,6; 3,3 и 5 км) и 1 серебряную (в спринте).

Итоги опроса будут подведены 31 января.