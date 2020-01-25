​В Ханты-Мансийске внук украл сбережения своей бабушки

К полицейским Ханты-Мансийска обратилась 78-летняя жительница окружной столицы, у которой с банковских счетов пропали более 130 тысяч рублей.

Стражи правопорядка нашли вора - им оказался родной внук югорчанки. Мужчина перерегистрировал онлайн-приложение, установленное на телефоне бабушки, на другой номер телефона. Получив доступ к банковским счетам, он перекинул деньги старушки на чужие банковские карты.

За кражу на ханты-мансийца завели уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.