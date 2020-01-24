В Югре детям, не привитым от кори, запретили выезжать за пределы округа

Детям из Лангепаса, не привитым от кори, ограничат выезд за пределы Югры на культурные, спортивные и образовательные мероприятия. Решение принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Об этом сообщает городская администрация.

«И взрослые, и дети должны отдавать себе отчёт в том, что, бойкотируя вакцинацию, они подвергают свою жизнь смертельной опасности. И не только свою, ведь даже один заболевший может стать источником эпидемии на территории города. Тем более такого малочисленного, как Лангепас», - объяснила мотивацию комиссии замглавы города Ирина Омельченко.

Напомним, 31 октября 2019 года стало известно о том, что в Сургут привезли годовалого ребенка, зараженного корью. Помимо этого, за прошлый год в Европе смертность от кори выросла в два раза.