Представитель президента России проконтролирует, чтобы балки в Югре расселили до 2021 года

Процесс расселения балочного жилья в Югре взят на контроль полномочного представителя президента России по Уральскому Федеральному округу Николая Цуканова.

Как сообщает пресс-центр полпредства, власти ХМАО не успели переселить людей из балков в сроки, которые сами же и обозначили перед правительством РФ:

«Власти Югры неоднократно брали на себя обязательства по решению проблемы граждан, существующих в небезопасных для жизни условиях, в том числе и перед руководством страны – закрыть вопрос по балкам до конца 2019 года.

Несмотря на высокую бюджетную обеспеченность северных регионов, вопрос расселения строений, не предназначенных для проживания, окончательно не решен и в настоящее время».

Полпредство пообещало расселить последний балок до 1 января 2021 года. Чтобы осуществить это, аппарат представителя президента будет координировать органы власти в Югре и даже привлекать правоохранительные органы, если потребуется.

Отметим, в 2012 году в Югре насчитали почти 10 тысяч балков. Сейчас в округе их остается 1487.