В Югре в прошлом году добыли нефти меньше, чем в позапрошлом

За 2019 год в Ханты-Мансийском автономном округе добыли на 386 тысяч тонн нефти меньше, чем в 2018 году.

Как сообщает департамент недропользования Югры, за прошлый год удалось добыть из недр 236 млн тонн нефти, что на две десятых процента меньше, чем за позапрошлый год.

Помимо этого, в округе снизилось число вновь введенных скважин: 4470 месторождений в 2019 году против 5 027 в 2018 году, то есть разница составила 585 скважин.

Отметим, что на Югру приходится около 42 процентов всей добычи нефти в Российской Федерации. Округ сохраняет лидерство в этой сфере по стране.

Напомним, несмотря на небольшое падение нефтедобычи, в целом за прошлый год Российская Федерация добыла нефти больше, чем когда бы то ни было.