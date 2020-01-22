Жители Югры лишились 2,6 млн рублей из-за мошенников

В Югре за минувшие сутки было зарегистрировано 13 фактов мошенничества. Таким образом, 21 января, жители региона лишились 2,6 млн рублей, сообщает УМВД Югры.

"Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и предлагали остановить несанкционированное списание денежных средств", - заявляют представители ведомства.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

Полиция Югры призывает к бдительности при совершении сделок удаленным доступом. По всем подозрительным фактам сообщайте в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.