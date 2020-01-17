Спасатели Югры напомнили о правилах купания в Крещение

​Операция «Конституция»

Знаете, что меня не то чтобы удивляет, а, скорее, умиляет в нашей государственной власти? Какая-то особая, я бы сказал, нежная любовь к реализации любого важного действия в виде спецоперации – то есть чтобы четко, быстро, и никто ничего не понял