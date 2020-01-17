Спасатели Югры напомнили о правилах купания в Крещение

Знаете, что меня не то чтобы удивляет, а, скорее, умиляет в нашей государственной власти? Какая-то особая, я бы сказал, нежная любовь к реализации любого важного действия в виде спецоперации – то есть чтобы четко, быстро, и никто ничего не понял
Владимир Путин, в свою очередь, займет пост или усиленного премьер-министра, которому подконтрольная Госдума будет все согласовывать и переутверждать в должности, либо главы Госсовета, который не будет никому подчиняться
Бесспорно, неожиданная отставка Дмитрия Медведева с его министрами тоже событие нешуточное. Хотя бы потому, что не должно было произойти назначение Дмитрия Анатольевича на пост премьер-министра в 2018-м. Так думало тогда и думает сейчас, наверное, 99,9 процентов населения России
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