Через Югру проложат новую дорогу до Екатеринбурга

В Югре построят новую дорогу в Свердловскую область. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей администрации Югры.

Дорога начнется в поселке Куминский Кондинского района Югры и пройдет до Екатеринбурга через село Карабашка и города Тавда в Свердловской области.

Предполагается, что в Ханты-Мансийском автономном округе активнее всех трассой будут пользоваться жители Урая, Советского и Междуреченского

Строительство стало возможно благодаря заключению соглашения о сотрудничестве между губернатором ХМАО Натальи Комаровой и главой Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ожидается, что в первом квартале 2020 года будет подписан поэтапный план ввода дороги в эксплуатацию. Стоимость проекта пока уточняется.