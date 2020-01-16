Власти Югры уже приняли в работу поручения Путина из его послания Федеральному собранию

Администрация Ханты-Мансийского автономного округа уже приступила к исполнению поручений Президента России Владимира Путина из его послания к Федеральному собранию. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем профиле «Инстаграм»:

«Все поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина из послания Федеральному Собранию приняты Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры для исполнения. До конца текущей недели будет издан соответствующий нормативный правовой акт».

Отметим, предложения Путина пока не вступили в законную силу.

Напомним, накануне Президент РФ предложил внести поправки в Конституцию России. После обращения Путина к Федеральному собранию Правительство страны ушло в отставку.