В Ханты-Мансийске иномарка сбила пешехода

Накануне в Ханты-Мансийске ну улице Рознина иномарка сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает ГИБДД Югры.

«Мужчина, управляя автомобилем «Mitsubishi Outlander», совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП, женщина 1971 года рождения, получила травмы», — рассказали в ведомстве.

Отметим, за прошедшие сутки на территории Югры произошло семь ДТП, в которых 7 человек получили травмы, а сегодня на трассе Сургут-Нижневартовск самосвал врезался в вахтовый автобус.