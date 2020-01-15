В Югре за 2019 год возбудили более 200 уголовных дел против коррупционеров

В Югре за 2019 год возбуждено 244 уголовных дела по коррупционным статьям. Об этом стало известно из отчета окружного следственного управления о своей работе за прошлый год.

Так, из всех дел против коррупционеров в суд направлены 68 дел о 234 преступлениях. Силовики арестовали имущество обвиняемых, общая стоимость которого оценивается в почти 100 миллионов рублей.

Также по завершению предыдущих коррупционных дел в бюджет государства вернулись более 77 миллионов рублей.

Всего за прошлый год в производстве следователей находились более двух тысяч уголовных дел, возбужденных против 887 человек. Благодаря следствию удалось возместить ущерб на сумму свыше 800 миллионов рублей.

