В Ханты-Мансийске арестовали мужчину с полкило наркотиков

Полицейские Ханты-Мансийска изъяли почти полкилограмма наркотиков, подозреваемый арестован.

Как сообщает управление МВД по Югре, силовики остановили автомобиль на улице Калинина в окружной столице, за рулем которого сидел 42-летний мужчина. Под его сиденьем полицейские нашли сверток с наркотиками весом 459 грамм.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, по которой подозреваемому грозит тюрьма сроком до 15 лет.

Напомним, в Сургуте уволят главу отдела наркоконтроля из-за скандала с подчиненным, а на новогодних каникулах в Нижневартовске полицейские задержали двух жителей с наркотиками.