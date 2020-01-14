Югорчанин насмерть забил приятеля стулом

Накануне, 13 января, житель поселка городского типа Березово в Югре убил своего приятеля, избив его металлическим стулом.

Как сообщает следственное управление Югры, вечером в квартире на улице Механическая встретились два приятеля. Они поссорились, пока пили алкоголь. Будучи пьяным, местный 24-летний житель взял стул и избил им своего знакомого по голове, отчего тот умер на месте.

Против молодого человека возбудили уголовное дело - убийство по неосторожности. Сейчас подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, под Нижневартовском один пьяный мужчина застрелил соседа, а другой размозжил другу голову кувалдой. Также неподалеку от Нягини младший брат зарезал старшего.