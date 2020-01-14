В Югру вернутся сильные 30-градусные морозы

Сегодня, 14 января, в Ханты-Мансийский автономный округ после аномального потепления вернутся морозы. Температура воздуха в большинстве районов Югры (за исключением Сургутского и Нефтеюганского районов) к ночи понизится до -27 - -32 градусов Цельсия. Об этом сообщает Уральское управление по гидрометеорологии.

МЧС напоминает, что при низких температурах загородные поездки рекомендуется отменить. Если поездка неизбежна, то возьмите с собой запасное топливо, средства связи, проверьте и утеплите автомобиль.

В связи с морозами на федеральных трассах работают дорожные службы для обогрева машин и эвакуации водителей. Особое внимание будет уделяться автомобилям, припаркованным на обочинах вне городов и поселков.

Если вы попали в беду на дороге из-за непогоды, позвоните в дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.