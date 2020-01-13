В Югре введен временный запрет на рыбацкие сети, он действует с 15 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года.

В этот период проводится профилактическая операция, в рамках которой инспекторы Рыбоохраны ищут рыбаков со ставными сетями: неводами, путанками и прочими. В рейдах принимают участие росгвардейцы, полицейские, егеря и инспекторы ГИМС МЧС.

Как сообщает пресс-служба Нижнеобского Росрыболовства, под особым контролем находится Обь с ее протоками: Малая, Тоготсая, Горная, Юганская.

Напомним, запрет действует только в обозначенный промежуток времени, но в остальное время года в Югре разрешен вылов рыбы сетями.

Прочитайте памятку СИА-ПРЕСС о том, как правильно рыбачить, чтобы не стать браконьером: какими сетями нельзя пользоваться, где разрешено рыбачить и какие штрафы придется платить при нарушении закона.

Прочитайте также, как не заразиться описторхозом при употреблении в пищу речной рыбы.