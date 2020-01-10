В Ханты-Мансийске пенсионерка чуть не сожгла жилой дом из-за газовой плиты

В Ханты-Мансийске пенсионерка чудом не устроила страшную трагедию в жилом доме. Женщина в попытках починить газовый баллон поднесла к нему горящую спичку, в результате чего в помещении произошло возгорание, сообщает МЧС Югры.

«Женщина пожилого возраста решила приготовить еду. Включив газовую плиту, она обнаружила ее неисправность. Подумав, что дело в баллоне, она поднесла горящую спичку к редуктору, в результате чего произошло возгорание газо-воздушной смеси», — отметили в ведомстве.

Пожара удалось избежать благодаря соседу, который в это время оказался дома. Мужчина потушил возгорание порошковым огнетушителем до приезда пожарных подразделений.