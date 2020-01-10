Югорчанин отдал 77 тысяч рублей неизвестному, который пообещал купить у него шапку-ушанку

Житель Урая отдал мошенникам 77 тысяч рублей при попытке продать головной убор. Об этом сообщает УМВД Югры.

По словам потерпевшего, он разместил объявление о продаже шапки-ушанки в интернете. Вскоре с ним связался покупатель, который пообещал купить шапку. Для этого он потребовал у продавца его номер карты, срок ее действия и трехзначный номер на обороте.

Без доли сомнения мужчина отправил неизвестному свои данные. Затем "покупатель" попросил назвать ему код, пришедший по СМС. Потерпевший выполнил это требование, и тут же лишился денег.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, жители Югры отдали мошенникам более миллиона рублей во время новогодних каникул