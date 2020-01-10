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​МЧС на всякий случай проверит все места крещенских купаний

Фото siapress.ru
Фото siapress.ru

Перед Крещением, которое состоится 19 января, сотрудники МЧС проверят все места крещенских купаний. Всего на водоемах Югры будет организовано 52 купели.

Их расположение выбиралось не только согласно пожеланиям священнослужителей, но и с учетом требований специалистов по безопасности.

«Перед подготовкой купелей инспекторы ГИМС измерят толщину льда и дадут рекомендации о количестве людей, которые могут одновременно находиться у купели. Каждое место будет принято комиссиями в соответствующем порядке, — сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО-Югре. — Места организованного купания будут обеспечены специальными подходами, настилами на лед и безопасными спусками, местами для обогрева и переодевания. Все оборудованные купели будут патрулироваться сотрудниками МЧС, полиции и ГИБДД, представителями администраций муниципальных образований».

Предполагается, что обряд омовения совершат более 50 тысяч жителей округа.


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Сегодня в 14:24, просмотров: 860, комментариев: 0


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