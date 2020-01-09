Госавтоинспекция отчиталась по всем ДТП в Югре за новогодние выходные

Госавтоинспекция Югры опубликовала сводку, охватывающую период с 31 декабря по 8 января. За это время в округе произошли 27 аварий, в которых пострадали 44 человека, среди них двое погибли.

Так, 2 января в результате ДТП неподалеку от города Покачи сгорела машина, людей госпитализировали с ожогами. Далее 4 января в середине дня между Сургутом и Лянтором столкнулись две легковушки. Водитель 1991 года рождения скончался на месте от полученных травм.

Помимо этого, сотрудникам автоинспекции удалось задержать несколько десятков человек и выписать больше сотни штрафов:

91 пьяный водитель задержан;

52 водителя привлечены к ответственности за отказ пройти освидетельствование;

17 человек задержаны за повторную пьяную езду;

101 штраф выписан за выезд на полосу встречного движения.

Помимо этого, в Тюменской области случились два ДТП с летальным исходом: под Тюменью погибла семья из Сургута: оба родителя и три ребенка; а по дороге между Тюменью и Ханты-Мансийском грузовик врезался в автобус, в аварии погибли два человека.