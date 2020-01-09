Жители Югры отдали мошенникам более миллиона рублей во время новогодних каникул

За период новогодних каникул с 1 по 8 января мошенникам удалось похитить у югорчан более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Югре.

Всего зарегистрировано 17 фактов мошенничества. Почти все они совершены дистанционно, то есть интернет и по телефону. Так, двое югорчан в надежде получить интимные услуги, лишились 20 тысяч рублей, а девушка из Белоярского района лишилась в два раза больше, пытаясь продать злоумышленнику дверь.

Больше всех потеряли жительница Радужного и мужчина из деревни Зайцева речка в Нижневартовском районе. Напомним, девушка из Радужного потеряла 400 тысяч рублей при попытке продать диван, а житель Нижневартовского района лишился 300 тысяч рублей, пытаясь оформить кредит в несуществующем банке.