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Жительница Югры потеряла 400 тысяч рублей при попытке продать диван

Жительница города Радужный лишилась 382 тысяч рублей, пытаясь продать диван на сайте "Авито".

Как сообщает управление МВД по Югре, потерпевшая разместила объявление о продаже мебели в интернете. На объявление откликнулись "покупатели". В ходе телефонного разговора они ввели югорчанку в заблуждение, попросив 271 тысячу рублей. Потерпевшая отправила им деньги, и вскоре с ее банковского счета списались еще 111 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Примечательно, что диван женщине продать не удалось.

Напомним, в Югре мужчина взял кредит в несуществующем банке и потерял 300 тысяч рублей.


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Сегодня в 13:52, просмотров: 114, комментариев: 0


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