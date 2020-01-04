В Югре парень до полусмерти избил своего старшего брата и добил его ножом

В Октябрьском районе Югры парень 1999 года рождения убил своего старшего брата 1995 года рождения.

Происшествие случилось в поселке городского типа Талинка (неподалеку от Нягани) ранним новогодним утром, когда родственники пили вместе алкоголь. Они поссорились, завязалась драка: младший избил до полусмерти старшего, а затем добил его ножом.

Няганские полицейские задержали подозреваемого в убийстве, сейчас он находится под арестом, об этом сообщает следственное управление Югры. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Парню грозит лишение свободы от 6 до 15 лет.

Напомним, это не единственное убийство в первый ден Нового года. Под Нижневартовском мужчина размозжил другу голову кувалдой.