Югорчанин выиграл в лотерею миллион рублей, обойдя почти 29 миллионов соперников

Житель Ханты-Мансийского автономного округа выиграл в новогодней государственной лотерее миллион рублей. Югорчанин обошел 28 800 000 соперников - именно столько билетов приобрели россияне перед Новым годом.

Чтобы стать миллионером, победителю предстоит дорога в Москву: выигрышный билет нужно оформит в столичном лотерейном центре.

Всего в лотерее победили 105 человек, из них 99 получили миллион единолично, оставшиеся участники поделили деньги между собой. Обладателем суперприза стоимостью в один миллиард рублей стал удачливый житель Москвы.