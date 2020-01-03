В России запретили рыбачить сетями, но для Югры сделали исключение

С 1 января вступил в силу Федеральный закон "О рыболовстве". По нему запрещено продавать и использовать в ловле рыбацкие сети. Более того, инспекторы Рыбоохраны имеют право выписать штраф владельцу сети, если просто обнаружат ее в лодке.

Однако для Югры сделали исключение, так как в этом регионе ловля сетями является традиционным видом рыбалки. Как рассказали СИА-ПРЕСС в территориальном отделе рыбоохраны,

югорским рыбакам по-прежнему можно пользоваться 25-метровыми сетями из капроновой нити.

В целом, правила ловли рыбы в Ханты-Мансийском автономном округе почти не изменились: под запрет попала лишь подводная охота в местах массового отдыха.

Так как старые запреты сохранились, прочитайте памятку СИА-ПРЕСС о том, как правильно рыбачить, чтобы не стать браконьером: какими сетями нельзя пользоваться, где разрешено рыбачить и какие штрафы придется платить при нарушении закона.

Прочитайте также, как не заразиться описторхозом при употреблении в пищу речной рыбы.