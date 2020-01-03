В Югре полицейские поймали рысь, гулявшую по поселку

В Кондинском районе Югры полицейские спасли жителей поселка Междуреченский от рыси, которая свободно гуляла по населенному пункту. Об этом сообщает интернет-газета Znak со ссылкой на МВД России.

Полицейских вызвала местная жительница - она боялась, что животное нападет на членов ее семьи. Вскоре на адрес приехали сотрудники ДПС вместе с участковым. Они соорудили из подручных материалов охотничью петлю и изловили рысь.

Сейчас хищник находится в приюте. Через десять дней животное вакцинируют и отпустят в естественную среду обитания.