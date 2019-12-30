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За неделю в пожарах на дачах погибли трое югорчан

За прошедшую неделю в двух пожарах на территории Югры погибли три человека. По сообщению пресс-службы окружного МЧС, трагические случаи произошли в Сургуте и Березовском районе Югры: в обоих происшествиях горели дома в дачных кооперативах.

В Сургуте сгорел дом в кооперативе «Рябинка». В ходе тушения пожара огнеборцы нашли тело 13-летней девочки и взрослого мужчины.

Всего за неделю зарегистрировано 42 пожара. По статистике МЧС, огнеборцы тушили бани и дачи, реже - автомобили. Других пострадавших кроме погибших нет.

Напомним, накануне в Сургуте сгорел частный дом на улице Нагорной.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 201, комментариев: 0


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