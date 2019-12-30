В Нягани полиция ищет вора, который угнал у пенсионерки три велосипеда

В Нягани неизвестный злоумышленник похитил из гаража пенсионерки на улице Чернышова три велосипеда. Она обратилась в полицию, и теперь следствие ищет вора.

Примечательно, что в те же сутки случилась похожая кража в Лангепасе. Там неустановленные личности угнали три велосипеда из подъезда дома на улице Садовая. Собственники обратились в полицию - ведется следствие.

Напомним, в Нягани мужчина рискует лишиться свободы за похищение штор у пенсионерки. А в Нефтеюганске пенсионерка украла мясо и стала фигуранткой уголовного дела.

