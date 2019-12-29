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Югорчанам разрешили покупать автомобили на семейный капитал

Накануне правительство Югры расширило перечень направлений средств окружного семейного капитала. Теперь он дополнен пунктом, по которому можно покупать автомобили. Уже утвержден список документов, необходимых для реализации нового права.

Уже утвержден список документов, необходимых для покупки транспортного средства из семейного капитала.

Отметим, власти Югры реализовали проект всего за три месяца. Законодательную инициативу по расширению строчки семейного капитала предложили жители Когалыма 10 сентября на встрече с губернатором.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 117, комментариев: 0


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