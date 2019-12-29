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Спасатели Югры объяснили, как не убить людей салютом и не сжечь квартиру в Новый год

По статистике «Центроспаса» Югры, в период новогодних каникул количество несчастных случаев увеличивается. Чтобы празднование не омрачилось пожаром, спасатели напомнили о простых правилах безопасности.

Во-первых, не стреляйте салют из квартиры или балкона. Выбирая пиротехнику, смотрите на фитиль: он должен быть не короче 20 миллиметров, иначе вы рискуете не успеть отойти на безопасное расстояние. После просмотра салюта подождите, пока коробка остынет - вдруг еще не вся пиротехника детонировала?

Если вы не хотите убить человека или уничтожить чужое имущество, стреляйте салюты на открытых площадках вдали от людей.

Во-вторых, опасность представляют не только салюты, петарды и бенгальские свечи, но и гирлянды. Отключайте их, когда покидаете дом или ложитесь спать. Перед украшением елки, заранее проверьте аппаратуру.

Следуя этим простым рекомендациям вы легко обеспечите безопасный Новый год для себя и своих близких.


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29 декабря в 13:07, просмотров: 729, комментариев: 0


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