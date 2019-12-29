В Югре вывоз мусора продолжится и в праздничные дни

С 1 по 8 января мусорный оператор «Югра-Экология» не уйдет на новогодние выходные, поэтому сбор коммунальных отходов продолжится и в праздничные дни.

Также региональный оператор организует дежурную горячую линию. Если в каникулярное время контейнерные площадки забьются отходами, то пожаловаться об этом югорчане смогут диспетчеру. Телефон: 8 950 526 28 11.

«Перед праздниками все хозяйки проводят генеральную уборку и выбрасывают ненужный хлам, а магазины работают в усиленном режиме, помогая накрыть праздничные столы и выбрать подарки под елку. Все это способствует увеличению отходов на контейнерных площадках в конце декабря. Региональный оператор принимает меры для поддержания чистоты в эти хлопотные дни», - объяснил руководитель «Югры-Экология» Максим Медведев.

Региональный оператор попросил не заставлять контейнерные площадки машинами на новогодние выходные.

Напомним, ранее оператор пообещал, что утилизирует праздничные елки, но их нужно положить у контейнерной площадки, а не выбросить в сугроб.