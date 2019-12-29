С 31 декабря Почта России в Югре будет работать меньше из-за праздников

Отделения Почты России в Югре 31 декабря будут работать на час меньше. Также 1, 2 и 7 января объявлены выходными - в эти дни никакой доставки, обмена и выемки корреспонденции не будет.

А вот 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года пройдут в обычном режиме.

Однако будут и исключения. Они касаются сельских поселений в Югре:

«Для доставки пенсий, пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений Югры может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в регионе», - сообщает Почта России.

Недавно Почта России запустила мобильное приложение. Пользователи могут уточнить график работы и ближайшее отделение на карте. Приложение доступно на всех актуальных платформах: iOS, Android, Windows Phone.