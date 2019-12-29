Названа дата выборов следующего губернатора Югры

Следующие выборы нового губернатора Югры пройдут 13 сентября 2020 года. Дату журналистам озвучил председатель окружной думы Борис Хохряков.

До 14 июля 2020 года региональные политические партии должны предложить список кандидатов губернатору Тюменской области Александру Моору. Ему предстоит выбрать из всех претендентов пять фамилий и направить их президенту Российской Федерации. Затем действующий глава государства направит в думу Югры имена трех кандидатов.

Далее решать будут депутаты думы Югры. Среди населения выборов не планируется.

Действующий губернатор Югры Наталья Комарова занимает свой пост второй срок подряд. Ее назначил предыдущий президент страны Дмитрий Медведев в 2010 году. Полномочия губернатора истекают в сентябре 2020 года.

Напомним, Наталья Комарова прокомментировала слухи о своей отставке.