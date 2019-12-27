В Югре подвели итоги операции по охране елочек перед Новым Годом

​Впервые вижу. Звёздные войны: Скайуокер. Восход

На мой взгляд, лучшая часть новейшей трилогии и вполне достойное завершение истории длиною в 42 (хм...) года. Можно долго спорить о том, соответствует ли она духу оригинальной трилогии, соблюдены ли заветы Лукаса. Никогда единого мнения не будет