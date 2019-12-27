В Югре подвели итоги операции по охране елочек перед Новым Годом

Природнадзор Югры подвел предварительные итоги операции по охране молодых елей. С 16 декабря сотрудники Природнадзора совместно с полицией провели 124 рейда, но основная часть мероприятий прошла спокойно: егеря обнаружили 7 случаев незаконной вырубки и 14 срубленных елочек.
Как отмечает пресс-служба окружного Природнадзора, для контроля за перевозкой елочек созданы 11 дорожных постов и 44 совместных мобильных групп.
Напомним, глава всего Росприроднадзора пообещала провести большую проверку Природнадзора Югры, чтобы увеличить его продуктивность.