На дорогах Югры в морозы будут работать службы эвакуации и обогрева

В Югре прогнозируются 30-градусные морозы, которые продержатся до конца года. В это время на загородных трассах будут работать дорожные службы. Они будут искать водителей, нуждающихся в помощи: эвакуации, обогрева, доставке в безопасное место. Особое внимание сотрудники служб будут уделять внимание машинам, припаркованным на обочинах.

Если вы попали в беду на дороге из-за морозов, то позвоните дежурно-диспетчерской службе «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

МЧС напоминает, что при низких температурах загородные поездки рекомендуется отменить. Если поездка неизбежна, то возьмите с собой запасное топливо, средства связи, проверьте и утеплите автомобиль.