​Ханты-Мансийск вошел в пятерку городов по качеству управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составило рейтинг российских городов по качеству управления. На верхушке списка оказалась столица Югры. Она — четвертая после Тюмени, Казани и Салехарда. Замыкает пятерку Грозный.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что в первой пятерке традиционно оказались города с большими финансовыми ресурсами. А также нефтяные «столицы», к коим можно отнести и Салехард, и Тюмень, и Ханты-Мансийск.

Аутсайдерами по качеству управления стали Архангельск, Владивосток и Ярославль.