В Югре мужчина украл шторы у пенсионерки и попал под уголовную статью

В Нягани мужчина проник в расселенный вагончик на улице Интернациональной и вынес оттуда имущество на 30 тысяч рублей. Среди похищенного: шторы, стулья, провода и телевизор. О пропаже в полицию заявила пенсионерка 1957 года рождения.

Как сообщает УМВД Югры, полицейские установили линчость подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина. Против него возбуждено очередное уголовное дело, по итогам которого он может лишиться свободы или заплатить штраф.

Напомним, в начале декабря в Сургуте мужчина украл женский пуховик, за который его могут посадить на четыре года