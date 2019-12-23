В Югре произошло ДТП, пострадали семь человек, включая двухмесячного ребенка

В минувшую субботу в Кондинском районе Югры столкнулись два легковых автомобиля, «Лада» и «Kia». В результате аварии погиб мужчина за рулем «Лады». Водитель «Kia» и пять пассажиров обоих машин получили травмы, среди них трое несовершеннолетних, включая двухмесячного ребенка. Суммарно в аварии пострадали семь человек.

Как сообщает Госавтоинспекция по ХМАО, всего за прошедшие выходные в ДТП на дорогах получили травмы 26 человек.

Напомним, из-за участившихся ДТП на дорогах Югры теперь работают медики, а прокуратура Югры проверит качество работы ГИБДД и дорожных служб.