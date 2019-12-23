В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске донорам крови дарят подарки перед Новым Годом

С 23 по 27 декабря на станциях переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске донорам будут дарить подарки: тематические магниты и памятные сувениры
«В преддверии длительных январских каникул необходимо создать достаточный запас компонентов крови для всех пациентов, нуждающихся в переливании донорской крови», – сообщает департамент здравоохранения Югры.
Напомним, где можно сдать тесты на ВИЧ в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске
С 23 по 27 декабря Окружная станция переливания крови будет принимать доноров в обычном режиме:
- Сургут и Нижневартовск – 8:30 – 13:00;
- Нефтеюганск – 8:00 – 12:00.
За день до сдачи крови нельзя употреблять в пищу жирное, жареное, острое, копчёное, молочные продукты, масло, яйца. Утром рекомендуется съесть нежирный углеводный завтрак (варенная на воде каша) и выпить побольше количество жидкости.
Напомним, где можно сдать тесты на ВИЧ в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.