В Сургуте, Нефтеюганске и Нижневартовске донорам крови дарят подарки перед Новым Годом

С 23 по 27 декабря на станциях переливания крови в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске донорам будут дарить подарки: тематические магниты и памятные сувениры

«В преддверии длительных январских каникул необходимо создать достаточный запас компонентов крови для всех пациентов, нуждающихся в переливании донорской крови», – сообщает департамент здравоохранения Югры.

Напомним, где можно сдать тесты на ВИЧ в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске

С 23 по 27 декабря Окружная станция переливания крови будет принимать доноров в обычном режиме:

Сургут и Нижневартовск – 8:30 – 13:00;

Нефтеюганск – 8:00 – 12:00.

За день до сдачи крови нельзя употреблять в пищу жирное, жареное, острое, копчёное, молочные продукты, масло, яйца. Утром рекомендуется съесть нежирный углеводный завтрак (варенная на воде каша) и выпить побольше количество жидкости.

Напомним, где можно сдать тесты на ВИЧ в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске.