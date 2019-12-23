Глава Росприроднадзора заявила, что управление в Югре ждет большая проверка

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в следующем году Ханты-Мансийское управление ждет большая комплексная проверка. Ревизионные процедуры связаны с тем, что инспекция тратит много времени и ресурсов на ложные доносы псевдоэкоактивистов. Об этом стало известно из ее интервью с изданием «Известия».

«Дело в том, что там сложилась некая карусель: псевдоэкоактивисты пишут заявления на какое-либо предприятие, Росприроднадзор реагирует и начинает его проверять. Но в итоге выясняется, что нашими руками пытаются устранить конкурентов — и так по кругу. Конечно, эффективность от такой работы нулевая. Ситуация сложилась критичная, и мы вынуждены были отправить туда человека из другого региона — это Андрей Гуржеев из Ростова-на-Дону. Ему сложно, но я надеюсь, он справится. А в помощь ему в следующем году мы проведем комплексную проверку всего управления».

Также Светлана Радионова сказала, что нефтяные корпорации перенимают себе ценные кадры экологов, поэтому в Росприроднадзоре по Югре работают самые идейные сотрудники, переживающие за природу.