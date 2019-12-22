​Тяжелобольной четырехлетней девочке из Югры анонимно перевели 12 млн рублей на лечение

В Югре мужчина перевел тяжелобольной четырехлетней девочке Милане 12 миллионов рублей. Свое пожертвование он сделал на условиях анонимности, подписавшись Владимир, сообщает znak.

По словам издания, деньги будут потрачены на курс иммунотерапии в зарубежной клинике, так как в России такой метод лечения онкологических заболеваний не практикуют.

Мама девочки рассказала, что Милана заболела в полтора года.

«Температура была вялотекущая, не спадала. Ребенок буквально таял на глазах. Мы обратились в нашу больницу. Там долго не могли нам поставить диагноз, потому что анализы были в норме. Когда уже ребенок не мог садиться от боли, в больнице врачи решили сделать КТ и уже тогда увидели новообразование. Нас тут же отправили в Нижневартовский онкологический диспансер, где у дочки взяли биопсию», — рассказала Znak.com мама Наталья.