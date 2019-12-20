Бывший глава поселения в Ханты-Мансийском районе уличен во взяточничестве

В Ханты-Мансийском районе бывший глава сельского поселения Сибирский стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в получении взятки от местной жительницы. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Установлено, что в 2015 году бывший глава поселения заключил незаконный договор найма служебной квартиры. Однако помещения не существовало. Женщина оформила договор, чтобы прописать в поселке своего знакомого.

От гражданки бывший глава получил взятку - 20 тысяч рублей. Теперь ему грозит штраф до нескольких миллионов рублей или тюрьма.