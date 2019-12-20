В Ханты-Мансийске в результате аварии пострадал 9-летний ребенок

Накануне в Ханты-Мансийске на улице Гагарина произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«По предварительным данным, мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил столкновение с транспортным средством «Форд Транзит» под управлением мужчины1979 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Форд», мальчик 2010 года рождения, получил травмы», — заявили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа произошло пять аварий, в которых пять человек получили травмы.