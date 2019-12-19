Омбудсмен Югры провел встречи с бывшими участниками жилищных программ

Накануне, 17 и 18 декабря, состоялись встречи жителей Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска с уполномоченным по правам человека в Югре Натальей Стребковой. По итогам встречи омбудсмен Югры изучил общественное мнение бывших участников жилищных программ и сформировал идеи поддержки их прав.

Помимо этого, югорчане поделились с уполномоченным по правам человека своими идеями и предложениями для улучшения жилищных программ на ближайшие годы.

Как сообщает Департамент общественных и внешних связей Югры, правительство округа уже получило набор предложений в сфере приобретения жилья на первичном рынке. Сейчас формируются решения по идеям о субсидировании приобретения жилья бо́льшей квадратуры.

Идея о проведении мероприятий с омбудсменом была принято в ходе встречи югорчан с правительством округа, которую провела губернатор Югры Наталья Комарова. Тогда общественники обсуждали с муниципальными служащими госпрограмму «Развитие жилищной сферы».