В Югре проходит конкурс на грант губернатора среди социально ориентированных НКО

В Югре начался первый конкурс 2020 года на грант губернатора среди социально ориентированных некоммерческих организаций. СО НКО смогут получить финансовую поддержку для своих проектов, ориентированных на улучшение жизни и развития гражданского общества в округе. На эти цели правительство ХМАО выделило 100 миллионов рублей.

Заявки на участие принимаются до 16 января 2020 года на сайте грантгубернатора.рф. Там же можно узнать о всех направлениях, по которым проводится конкурс: от молодежной политики и спорта до поддержки коренных малочисленных народов севера.

Отметим, на два прошлогодних конкурса заявилась 341 некоммерческая организация. Гранты на общую сумму в 100 миллионов рублей получили 127 проектов.

Югра – первый регион России, в котором используется такой подход поддержки социального предпринимательства.

Узнать подробнее, почему на конкурс за грант губернатора стоит заявиться прямо сейчас, можно из предыдущего материала СИА-ПРЕСС.