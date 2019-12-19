​Сурдлимпиец из Югры Сергей Ермилов выиграл золото в командном спринте для инвалидов

Югорский сурдлимпиец Сергей Ермилов вместе с Любовью Мишариной из Республики Коми заняли первое место в командном спринте для инвалидов, который закончился 18 декабря. Серебро завоевали параспортсмены из Украины, бронза оказалась у участников из Китая.

Нынешние Сурдлимпийские игры практически повторили итоги соревнований четырехлетней давности: Сергей стал победителем, Украина и Китай тоже оказались в тройке сильнейших. Единственным отличием были смешанные пары.

Кроме того, сурдлимпийцы также поборются за первое место в чемпионатах по сноуборду, хоккею, керлингу и шахматам. 21 декабря пройдет церемония закрытия Олимпиады, на которой будут подведены итоги.