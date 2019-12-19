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Где можно сдать тест на ВИЧ в Югре

Специалисты учреждения «Центр СПИД» напоминают югорчанам о важности профилактики ВИЧ. Узнать, поражены ли вы инфекцией, можно в любом государственном медучреждении по месту жительства.

Если вы гражданин РФ, то для вас услуга бесплатна.

Постоянно действующие пункты:

Ханты-Мансийск

  • Каждый будний день с 8.00 до 14.00 часов. Центр профилактики и борьбы со СПИД на улице Гагарина, 106, корпус 2.

Пыть-Ях

  • Каждый будний день с 8 до 15 часов (в пятницу работает с 8 до 8.30 утра). Центр профилактики и борьбы со СПИД по улице Православная, 10.

Сургут

  • Каждый будний день с 8 до 15 часов. Центр профилактики и борьбы со СПИД по улице Геологическая, 18/2;
  • Каждый вторник и четверг с 13 до 16 часов. Медицинский миграционный центр на улице Профсоюзов, 45/1.

Нижневартовск

  • Каждый будни йдень с 8 до 15 часов (по пятницам до 14 дня). Центр профилактики и борьбы со СПИД на улице Спортивная, 19, 3 этаж.

Также в рамах Всемирного Дня борьбы со СПИДом в Югре открыты дополнительные пункты прохождения теста:

Ханты-Мансийск

  • 20 декабря с 14 до 16 дня. Речной вокзал по улице Бориса Щербины, 1;
  • 27 декабря с 10 до 12 дня. «Многофункциональный центр Югры» по улице Энгельса, 45.

Пыть-Ях

  • 20 декабря с 9 до 11 дня. Взрослая поликлиника, 2 мкр, дом 16А, кабинет 103;
  • 24 декабрая с 13 до 15.30 дня. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пыть-Яха, 4 мкр, дом 7.

Сургут

  • 24 декабря с 9.30 до 16.00 часов. ТЦ «Богатырь» на улице 30 лет Победы, 66.

Нижневартовск

  • 20 декабря с 14.30 до 16.30 дня. «МФЦ» на улице Мира, 25/12.

В преддверии Дня борьбы со СПИДом Роспотребнадзор по Югре провел «горячую линию» для граждан по вопросам профилактики инфекции, обследования, механизмов передачи, симптомов и так далее. За неделю сотрудники Роспотребнадзора провели 1117 консультаций.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 200, комментариев: 0


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