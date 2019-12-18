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​Губернатор Югры проверила процесс строительства трех образовательных объектов

Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала строительство трех образовательных объектов, которые возводят в рамках государственной программы «Развитие образования». Глава региона оценила работы в Сургуте, Югорске и Кондинском районе в режиме видеоконференцсвязи.

Планируется, что школа в 33 микрорайоне Сургута стоимостью 540 млн рублей появится до конца следующего года. Сейчас на объекте, рассчитанном на 900 учащихся, выполнено девять процентов работ. Об этом главе округа сообщил мэр города Вадим Шувалов.

В Югорске строители заканчивают возведение детского сада на 344 места. Сроки ввода объекта в эксплуатацию были установлены на 2019 год, а учреждение будет готово только следующем году. Губернатор отметила, что подобные просрочки недопустимы.

В поселке Междуреченский Кондинского района продолжается возведение детского сада на 200 мест. Планируемый срок окончания строитеьлтсва — июль 2020 года. Работы ведутся согласно графику. «Этот объект является примером того, как должны вестись строительные работы: все выполняется в полном соответствии с графиком, без замечаний со стороны контрольно-надзорных органов. Прошу вторую часть пути пройти не хуже», – пояснила представителями муниципальной власти и застройщикам Наталья Комарова.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 194, комментариев: 0


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